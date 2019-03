Bekeuring dreigt voor illegaal balletje trappen bij WHC

Voetbalvereniging WHC doet haar sportpark De Mulderssingel voortaan op zondag dubbel op slot. Omdat er veel overlast is bij omwonenden is het dan niet meer toegestaan op het terrein van de voetbalvereniging te komen.

Nieuwe borden ‘verboden toegang voor onbevoegden’ maken het voor de politie mogelijk streng op te treden als mensen buiten de openingstijden op het terrein komen.

Balletje trappen

Het sportpark van de voetbalvereniging is op zondag gesloten. Toch komen er bij mooi weer jongeren en vaak ook vaders en zonen een balletje trappen op het kunstgrasveld. Het gaat soms wel om groepen van wel dertig tot vijftig jongeren. Als dat het enige was en er geen overlast en afvalprobleem zou zijn, dan is er geen reden voor de maatregelen, zegt Robert During, voorzitter van WHC: ,,Maar het is een overlastplek geworden.’’ De jongeren nemen radio’s mee die tot geluidsoverlast leiden. Er vliegen ballen de tuinen in van de naaste buren. Op maandagmorgen moeten vrijwilligers van WHC veel afval opruimen dat rondslingert op het veld. Lege flesjes, papier en andere rommel.

,,Wat is er nou leuker dan dat die kinderen gewoon lekker een balletje kunnen trappen als het mooi weer is. Het zou mij eigenlijk niets uitmaken, maar wij als WHC hebben ook buren. Ik kan me goed voorstellen dat je op zondag met je familie in de tuin zit, wetende dat het sportpark normaal niet gebruikt wordt op zondag, dat het dan opeens een complete overlastplek wordt. Dat is niet fijn.’’

Camera's

Afgelopen najaar zijn al hekken om het veld aangelegd en camera’s geïnstalleerd omdat er ook toen al klachten waren bij de aanwonenden van het sportpark. De hekken en camera’s waren niet afdoende omdat er onlangs weer overlast was. Daarom worden deze week borden aangebracht met een verbod voor onbevoegden. WHC-voorzitter Robert During meldt dat dit is afgesproken naar aanleiding van een gesprek met omwonenden, politie en gemeente.

Ook zijn alle leden van de vereniging geïnformeerd en is er een oproep geweest aan leiders en ouders op te letten dat ook tijdens de openingstijden van het sportpark iedereen netjes met elkaar omgaat en overlast zoveel mogelijk voorkomen wordt.

During vertelt dat een buurtbewoonster zondagmorgen plotseling iemand in haar tuin zag staan. ,,Toen ze zei van ‘Joh, dit is mijn tuin, wat doe je hier?’, kreeg ze als reactie ‘Hou je kop man, ik pak mijn bal’. Dat is wel het toppunt.’’

Jeugdcommissie

WHC is na deze nieuwe klachten in overleg gegaan met de gemeente, maar ook met het straathoekwerk van Oldebroek. During: ,,Daar staan we mee in contact. Ik ga met onze jeugdcommissie overleggen wat we kunnen doen met het straathoekwerk. We weten dat de gemeente Oldebroek al heel druk is iets te doen in deze strekking. Pas stond er nog in de krant dat ons winkelcentrum helemaal alcohol- en drugsvrij en overlastvrij gemaakt gaat worden. In die lijn hebben we wel overlegd of er een plek moet komen waar de jeugd naartoe kan gaan.’’