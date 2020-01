Beloning verhoogd voor gouden tip naar mannen met katapult die ruiten Scheffer Groep vernielen

VIDEO Tien jaar is erover gepraat, maar nu wordt er daadwerke­lijk gewerkt aan kunstgras voor de korfbal­lers van Rood-Wit in Wezep

21 januari Na tien jaar soebatten en debatteren is dinsdagmiddag eindelijk een begin gemaakt met de verhuizing van korfbalclub Rood-Wit naar de Erica Terpstra-hal in Wezep. Voorzitter Wim Jansen zag tot zijn tevredenheid hoe de wethouder symbolisch in een graafmachine stapte, op de plek waar volgend jaar de eerste wedstrijden worden gespeeld.