Beschoten ramen in Wezep: 1.000 euro voor gouden tip

,,Een kwajongensstreek’’, vermoedt medewerker en beheerder Aron Scheffer. En dat denkt hij ook, want volgens hem is er geen sprake van een doelgerichte actie: ,,Je krijgt al snel allerlei verhalen, maar ik zou echt geen idee hebben wie dit heeft gedaan.’’ Donderdagmorgen werd hij door de schoonmaker gebeld. ,,Er zaten kleine gaatjes in de deur. Later bleek dat er nog veel meer ramen waren beschadigd. Dat viel me rauw op het dak.’’