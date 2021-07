Beton brokkelt af en kerk als kantoor: een kijkje achter de hekken van de Prinses Margrietkazerne in Wezep

Binnen een jaar hoort deze B&B in Oosterwol­de al bij de top van ons land: ‘Ongeloof­lijk’

6 juni Nog geen jaar geleden zijn Harry en Jacqueline Mouris gestart met hun bed and breakfast in Oosterwolde. De verbouwde paardenstal, het zwembad en de imkerij vallen in de smaak bij gasten. De accommodatie is nu al genomineerd als beste B&B van Nederland: ,,Het leuke contact, daar doen we het voor.’’