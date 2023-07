Straffen tot veertien jaar voor verdachten Vlissingse megacoke­smok­kel, procesaf­spra­ken ‘lonen’

Dertien verdachten van de megasmokkel van 9.000 kilo cocaïne hebben deze week straffen gekregen van 240 uur dienstverlening tot veertien jaar cel. Eén van de verdachten is Donald L. uit Goes. Hij moet van de rechter 14 jaar de cel in.