Bewoners Oldebroek over samenwerking tegen gemeente: 'Durf te kiezen'

Het bewonersinitiatief ‘Durf te kiezen' wil nog dit jaar een burgerinitiatief indienen bij de gemeente Oldebroek. Daarin wordt voorgesteld om in het voorjaar van 2019 een enquête te houden over bestuurlijke samenwerking. ,,Ook is het een mogelijkheid om tijdens de provinciale verkiezingen in maart een referendum te houden”, zegt Huub Verberk namens het collectief.

‘Durf te kiezen’ heeft een statement uitgedaan met bovenstaande strekking. Dat is ondertekend door zes personen, uit elke kern één. Wezeper Verberk is niet de enige oud-politicus die zich aan het bewonersinitiatief heeft verbonden. Ook Jules van der Weerd (Hattemerbroek), Arjan Dickhof (Oldebroek) en Evert Dickhof (’t Loo) zijn actief geweest in de plaatselijke politiek. Martin Rotman vertegenwoordigt Wezep en Krista van Norel Oosterwolde.

Politieke discussie

,,Voor het burgerinitiatief zijn 25 handtekeningen nodig, maar die hebben we zo bij elkaar”, bezweert Verberk. Zelf heeft ‘Durf te kiezen’ overigens niet een uitgesproken voorkeur voor een bepaalde variant. ,,We hebben allemaal privé wel een mening, maar daar is het ons niet om te doen. Wij vinden dat er een politieke discussie op gang moet komen. Als je er nu tegenover raadsleden over begint, krijg je een volledig verkrampte reactie.”

Volgens de zes ondertekenaars hinkt de gemeente Oldebroek al acht jaar op twee gedachten. ,,De ene keer samenwerken met Hattem en Heerde (H2O) en dan weer samenwerken met Elburg en Nunspeet (Neo).” Het bewonersinitiatief vindt dat er een duidelijke keuze moet komen. ,,Het is heel waarschijnlijk dat de huidige samenwerking de grenzen van de toekomstige herindeling gaat bepalen.” De gemeente opdelen is volgens het collectief ook een optie: Wezep en Hattemerbroek bij H2O en Oldebroek en Oosterwolde bij Nunspeet en Elburg.

Verkenner

De provincie Gelderland stuurt binnenkort een verkenner naar de noordelijke Veluwe, die gaat onderzoeken hoe de bestuurlijke samenwerking verbeterd kan worden. Dat is een voorwaarde van de provinciale financiële bijdrage aan het verleggen van de A28-afrit bij bedrijventerrein H2O. ,,Wij willen ook graag met de verkenner praten”, zegt Verberk. ,,Als inwoner moet je anders maar afwachten wat er in allerlei geheime beraden wordt bedacht. Maar het is de vraag of hij met ons wil praten.”