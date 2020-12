Bewoners ontspoord bouwproject in Wezep zitten ook met kerst nog met donkere straten

Afbouwen geplaagde woonwijk Zeuven Heuvels iets dichterbij

13 november Er zit enige beweging rond het ontspoorde woonwijkje Zeuven Heuvels in Wezep. Het bouwbedrijf BBG vroeg in september faillissement aan, waardoor een aantal woningen nog niet is afgebouwd en basale voorzieningen ontbreken. De gemeente Oldebroek eist via een kort geding dat het bedrijf de klus klaart zoals is afgesproken. Die optie is nog niet helemaal uitgesloten, zo blijkt vandaag tijdens de zitting.