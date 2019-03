Bewoners recreatiepark IJsselheide woest over dwangbevelen: ‘Dit is geen Fort Oranje’

Veel bewoners van park IJsselheide in Hattemerbroek zitten met de handen in het haar. Ze worden geconfronteerd met dwangsommen die oplopen tot tienduizenden euro’s. De gemeente Oldebroek pakt permanente bewoning op het park hard aan. Maar alternatieve woonruimte ligt bepaald niet voor het oprapen. Algemeen Belang Oldebroek kaart de kwestie aan bij het dagelijks bestuur van de gemeente.

,,Allemaal gele hesjes aan en gaan met die banaan!’' Ethel Jansen toont zich strijdlustig. Sinds haar scheiding verblijft de Wezepse op park IJsselheide. Ze is afgekomen op een bewonersbijeenkomst, waar lotgenoten hun ervaringen delen. De schrik zit er namelijk goed in op park IJsselheide. De gemeente Oldebroek besloot vorig jaar permanente bewoning op het park in natuurgebied de Vuursteenberg aan te pakken.

Sindsdien hebben circa 65 bewoners een dwangbevel ontvangen: wie binnen zes maanden geen andere woning heeft, betaalt boetes van minimaal 25.000 euro. Deze handelwijze zet kwaad bloed, zo blijkt op de bijeenkomst waar een kleine twintig man op is afgekomen. De controles worden vergeleken met ‘KGB-praktijken’. ,,Ze komen op je perceel, staan door de ramen te kijken, controleren prullenbakken, schuurtjes, tot achtervolgingen aan toe’', vertelt Cees Willard, eigenaar van een chalet en een van de tientallen die door de gemeente is aangeschreven.

Geen Fort Oranje

,,Een aantal woont hier al jaren, eentje zelfs al achttien jaar, niemand die er last van heeft. Dit is geen Fort Oranje (beruchte camping in Rijsbergen, red.)’', meent Willard. Menigeen wordt met een plekje op het park uit de brand geholpen, zegt hij. ,,Soms zelfs op verzoek van de gemeente, dan is dit toch de omgekeerde wereld?’' Zelf is hij ‘geen problematisch geval’. Als het echt moet kan hij uitwijken. ,,Maar het gros zit echt in nood. Die mensen kunnen op straat komen te staan.’'

Algemeen Belang Oldebroek (ABO) kaartte het probleem deze week aan middels schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. ‘Verontruste bewoners hebben zich bij ons gemeld. Bewoners die vanwege financiële of andere beperkingen zich genoodzaakt voelen of zijn om zich te huisvesten op het park’, schrijft de partij aan B en W. Willard: ,,Er zijn duizend andere manieren om hiermee om te gaan. Deze manier is onnodig, dit deugt van geen kanten.’'

Eerste levensbehoefte

Parkbewoner Gert Henk Eilander belichaamt het onderliggende probleem: krapte aan woningen. ,,Ik sta al zeven jaar op een wachtlijst van de woningcorporatie hier in de gemeente. ABO verwijst naar projecten als in Zwolle, waar tijdelijke woningen voor noodgevallen zijn geplaatst bij Oosterenk”. Oud-burgemeester Adriaan Hoogendoorn beloofde vorig jaar in deze krant maatwerk voor mensen met sociale problematiek, maar daar lijkt de dreiging met dwangsommen haaks op te staan. Willard: ,,Ze zouden met oplossingen komen, geen dwangsommen. Een dak boven je hoofd is een eerste levensbehoefte.’'

Boosdoener

Volgens Zeger Wijnands, voorzitter van de Vereniging Stop de Jacht op Bewoners Recreatiewoningen, is het project Vitale Vakantieparken de grote boosdoener. Dit convenant uit 2014, waarbij een aantal Veluwse gemeenten zich heeft aangesloten, is bedoeld om de bezem door de sector te halen. Verouderde parken moeten weer aantrekkelijk worden voor toeristen en permanente bewoning van recreatiewoningen moet worden uitgebannen. Maar iedere gemeente mag dit op zijn eigen manier invullen en dit gebeurt in de praktijk ook.

Woonbestemming