Bewoners Wezep schrikken wakker van duizenden knikkers op het spoor

Wel of geen parkeerga­ra­ge onder appartemen­ten­com­plex op De Brink in Wezep, dat is nog de vraag

12 juni In plaats van grootschalige nieuwbouw lijkt de gemeente Oldebroek te kiezen voor een bescheiden appartementencomplex op het terrein De Brink in Wezep, waar vroeger korfbalvereniging Rood-Wit zat. Het is de uitkomst van een jaar lang debatteren met de omwonenden. Belangrijkste verschil van inzicht is nu nog: komt er een parkeergarage of moeten de auto bovengronds parkeren?