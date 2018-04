Bij een bezoek aan de Wezepse grotten blijft Valkenburg buiten beeld

'Niets is mooier dan dit'

Als rond de klok van kwart over elf het zonnetje door de bomen heen breekt en de groep belangstellenden is gearriveerd om over het privéterrein richting de grotten te gaan, vertelt Dick de Graaf nog even enkele wetenswaardigheden over de zwarte specht. Interessante feitjes over de grootste in zijn soort en ovale gaten in een eik of beuk. Het gemêleerde gezelschap luistert aandachtig. ‘Dat vind ik ook zo leuk aan dit werk,’ zegt de gids, die namens de Zwolse afdeling van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, kortweg IVN, zo’n twintig maal per jaar een dergelijk uitje begeleidt. ‘Vroeger vond iedereen de interesse in natuur een beetje geitenwollen sokkenverhaal, maar sinds de opkomst van natuurfilms op televisie gaat er een steeds breder publiek mee op dit soort tochten en tonen mensen daadwerkelijk belangstelling. Dat enthousiasme probeer ik aan te wakkeren, want er is niets mooier dan dit.’