Bij Miranda is het glas half vol: Alberto IJs & Snacks is nu dicht, maar wel een ijsje uit de kiosk en zicht op nieuwe zaak

Bewoners ontspoord bouwpro­ject in Wezep zitten ook met kerst nog met donkere straten

21 december Het geduld van de bewoners van het niet-afgebouwde wijkje Zeuven Heuvels in Wezep wordt wederom op de proef gesteld. Het kort geding tussen de gemeente Oldebroek en bouwbedrijf BBG over oplevering van het ontspoorde woningbouwproject is opnieuw aangehouden, ditmaal met vier weken. Beide partijen liggen met elkaar in de clinch over het nakomen van afspraken.