Bijzondere dag voor Gelderse FvD-lijsttrekker: ‘Maar ik moet gewoon werken’

Goedemorgen! Een beetje kunnen slapen vannacht?

Arjan de Kok (lachend): ,,Ja hoor, ik heb prima geslapen. Maar het is natuurlijk wel een belangrijke dag vandaag.’’

Hoe ziet die dag er voor u eigenlijk uit?

,,Nou, ik moet gewoon werken vandaag. Ik werk bij de Politie Nederland, daar ben ik nu naar onderweg. Omdat ik graag wil stemmen in mijn eigen dorp, Noordeinde, doe ik dat na m'n werkdag. Daar gaat het stembureau namelijk pas om 13.00 uur open. En vanavond ga ik naar de landelijke bijeenkomst van Forum voor Democratie in Zeist. Daar hopen we een mooie overwinning te kunnen vieren.’’

En als u nu nog kiezers in Gelderland over wil halen, welk FvD-standpunt is volgens u dan het belangrijkst?

,,Laat ik allereerst zeggen: ga vooral stemmen. Maak gebruik van onze mooie democratie. De verkiezing voor de Provinciale Staten is echt een ‘opkomstverkiezing’. Voor onze standpunten kun je het beste op onze website kijken. Daar staat alles op. Een punt waar wij in ieder geval anders in zijn dan andere partijen is de energietransitie. Wij zeggen: stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden. En stoppen met energietransitie vanuit de provincie.’’

De afgelopen dagen was er behoorlijke kritiek op uw partij vanwege het laten doorgaan van de verkiezingsbijeenkomst na de aanslag in Utrecht. Wat doet dit met u?

,,Ik wil daar nu eigenlijk niet verder op ingaan. Het enige wat ik erover wil zeggen is: iedereen mag zijn mening hebben.’’

Tot slot: op wie stemt u zelf vandaag?