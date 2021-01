Bloemenvoorraad marktkoopman uitgedeeld in Oldebroek

Waardering uitstralen

Aangezien Bisschop zijn voorraad al had ingekocht, heeft de gemeente Oldebroek die van hem over genomen. Weggooien is immers ook zonde. ,,Ze zijn uitgedeeld bij huisartsenpraktijken, kinderopvang en scholen. Daar is steeds meer noodopvang waardoor de druk er hoog is. Met een bloemetje kunnen we uitstralen hoe erg dat wordt gewaardeerd.”