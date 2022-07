Boer Beerd (59) maakt bijzondere move: zonder politieke ervaring wethouder in Oldebroek

Informa­teur haalt eindstreep in Oldebroek, nestor Henk Kemp verbitterd om ‘vulling van de lucht’ te zijn

Reinier Mulder, (in)formateur in Oldebroek heeft het debat over zijn functioneren in Oldebroek overleefd. De motie van wantrouwen, ingediend door ABO en CVO, kreeg verder geen steun. Zelf opstappen past niet in het straatje van de Zwollenaar, want dat is volgens hem ‘aan de formerende partijen’.

2 juni