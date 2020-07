Boerderijmuseum in Oldebroek spekt de kas met pannenkoeken, en de burgemeester bakt mee

Speciale gast is burgemeester Tanja Haseloop. Zij bakt een uurtje mee. In klederdracht. ,,Ze was een keer eerder in het museum toen kruudmoes werd gemaakt. Alle dames waren in klederdracht, maar zij niet. Nu wilde de burgemeester ook in klederdracht", vertelt vrijwilliger Jan van Ommen.

Kwart in problemen

In Oldebroek staat het water niet direct aan de lippen. ,,Maar we lopen wel veel geld mis. Zeker voor een klein museum als ons, met 15.000 bezoekers per jaar. Een paar maanden waren we dicht. Grote publieksactiviteiten gingen niet door of zijn afgelast, zoals de oogstdag in augustus. Zalen verhuren we voor minder mensen", aldus Van Ommen. Samenvattend: ,,We hebben veel minder bezoekers, terwijl de vaste lasten gelijk blijven.”