Boeren op 22 juni via gemeentehuizen Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Heerde en Epe naar Stroe

Fietsster geschept door auto op ‘gevaarlij­ke rotweg’ in Oldebroek: vrouw zwaarge­wond naar ziekenhuis

Een jonge vrouw is woensdagmiddag aangereden in Oldebroek. Het ongeval vond plaats op de omstreden Zuiderzeestraatweg. Het slachtoffer stak over ten hoogte van de bakkerij in de straat met haar fiets toen zij geschept werd door een auto.

25 mei