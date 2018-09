Bomenkap Wezep stilgelegd na klachten omwonenden

videoDe bomenkap van een terrein aan de Lorentzstraat in Wezep is donderdagmiddag door de provincie Gelderland per direct stopgelegd. Onduidelijk was of er een kapvergunning beschikbaar was voor het weghalen van een aantal hoge bomen.

Een medewerker van Gebroeders van der Lee, het bedrijf dat de klus in opdracht van Rijkswaterstaat uitvoert, bevestigt desgevraagd dat er in Wezep gewerkt werd aan het weghalen van een aantal verkeersonveilige bomen. ,,Toen de buurtbewoners kwamen met hun vragen over de rechtmatigheid van de kap, zijn we in overleg met Rijkswaterstaat direct met de werkzaamheden gestopt. Afgesproken is dat eerst alles goed wordt uitgezocht, voordat we verder gaan.”

De provincie kwam in actie omdat omwonenden van het terrein opgeschrikt waren door rooi- en kapactiviteit. De omwonenden zijn alert, omdat er een vergunningprocedure loopt voor de installatie van een telefoniemast van Vodafone op die locatie. ,,De vergunning voor de mast is al verleend. Maar er moet nog wel een kapvergunning komen. Daarvoor moet nog een faunarapport opgesteld worden”, weet aanwonende Jan Willem Luiten.

Juridisch advies

Hij vervolgt: ,,Woensdagavond, nadat we het een dag hadden aangezien, hebben we juridisch advies ingewonnen. Donderdag hebben we bij het bedrijf dat aan het werk was gevraagd of ze een vergunning kunnen laten zien. Dat bleek niet zo te zijn. Vervolgens hebben we de gemeente gebeld en uiteindelijk zijn we naar de provincie verwezen.”

Volledig scherm De bomenkap aan de Lorentzstraat is donderdagmiddag stilgelegd na klachten van omwonenden. © Bram van de Biezen

Volgens Luiten is er al veel schade berokkend. ,,Het klopt dat er hoge bomen staan die makkelijk omwaaien. Er zijn er al twee omgeknakt. Dat die hoge bomen weggehaald moesten worden, daar staan we ook wel achter. Maar om daarvoor het hele gebied met lage bomen en struiken te rooien, dat was helemaal niet nodig.”

Zendmast

Luiten laat weten dat de omwonenden het gevoel bekruipt dat de kap op deze manier is uitgevoerd om de weg vrij te maken voor de plaatsing van de zendmast. De medewerker van Van der Lee kan hierover geen uitspraken doen. Hij meldt dat het werk werd uitgevoerd volgens de afspraken met Rijkswaterstaat.