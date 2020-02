Botsing tegen vangrail zorgt voor vertraging op A28 tussen Wezep en ’t Harde

VIDEO Haar huis in Wezep brandde af, maar de olympische medailles van Monique Knol werden gered

2 februari Dinsdag is het exact een jaar geleden dat het huis van Monique Knol in Wezep afbrandde. De brandweer kon ternauwernood haar olympische medailles én hond Kika redden, die het huis weer was ingegaan. Een jaar later woont ze met man Wim en dochter Noukie nog steeds in een bouwkeet. ,,Het is een stressvol jaar geweest. Ik ontdek nog steeds dat ik dingen mis. En ik schrik van sirenes.”