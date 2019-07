Bouwbedrijf Knipscheer vult het volgende gaatje op bedrijventerrein H2O in Hattemerbroek

Weggeefwin­kel Noppes in Wezep kan door dankzij donaties

1 juli Het einde voor Weggeefwinkel Noppes in Wezep dreigde, maar dat is inmiddels verleden tijd. Het artikel in De Stentor van afgelopen zaterdag heeft ertoe geleid dat initiatiefneemster Dirkje van den Berg maandelijks een bedrag krijgt om de huur voor haar ruimte in de Huiskamer van Wezep te kunnen betalen.