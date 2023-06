Brand langs A28 verwoestte 10.000 m2 bos, nablussen duurde tot ‘s avonds laat: ‘Gevaar nu geweken’

Tbs geëist tegen dakloze die in Zwolle twee willekeuri­ge voorbijgan­gers neerstak

Volstrekt willekeurig werden op 30 december vorig jaar in Zwolle twee personen neergestoken. Een verwarde dakloze haalde na vier nachten zonder slaap uit met een groot mes. ,,Ik schrok en dacht: hij steekt me in mijn borst.’'