Brand Wezep: politie houdt kaarten tegen de borst

VideoHet onderzoek naar de woningbrand die vorig weekeinde in Wezep plaatsvond, is nog in volle gang. De politie gaat uit van brandstichting, maar of er al verdachten in beeld zijn laat woordvoerder Jacqueline Rustidge in het midden. ,,Omdat het onderzoek nog loopt kunnen we in deze fase geen mededelingen doen.’’