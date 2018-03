Brandweer Oldebroek al 150 jaar één grote familie

Wie goed kijkt in de kazerne van de brandweer Oldebroek komt wel dingen tegen die al gedateerd zijn. Wat emmers en een bel, bijvoorbeeld. Maar het meest in het oog springende is de oude Chevrolet uit 1929. ,,We zijn er trots op dat we die nog hebben”, zegt postcommandant René van der Heide, bijna 150 jaar na de oprichting van de brandweer Oldebroek op 19 juni 1868.

Waar andere korpsen moeite hebben met het vinden vrijwilligers gaat dat al bijna 150 jaar goed in Wezep en Oldebroek. ,,We hebben het al die tijd op sterkte gehad, door inwoners zelf. Ook dankzij mensen uit bijvoorbeeld Hattemerbroek”, zegt Gerrit Veldman van de post Wezep. ,,De brandweer is echt hier van de gemeenschap. We hebben ook vijf gezinnen waar het werk van vader op zoon is gegaan. Best bijzonder”, vertelt Van der Heide.

Waar de brandweer het vroeger moest doen met een slang en wat emmers, is dat tegenwoordig wel anders. Als oefening in een weiland een virtuele ‘hooischuur’ blussen is ook verleden tijd. ,,Het is tegenwoordig veel intensiever. Je bent geen vrijwilliger meer, maar eerder parttime brandweerman”, legt Van der Heide uit, zelf al 12 jaar actief. ,,Het materiaal is anders, je krijgt een opleiding, het is hypermodern. Dat moet ook, want de gemeente is meer dichtbevolkt en we krijgen meer meldingen.”

Gezamenlijk

De posten Wezep en Oldebroek kunnen niet zonder elkaar. ,,Je hebt elkaar nodig. De ene heeft niet wat de ander weer wel heeft”, vertelt Veldman, al 27 jaar bij de brandweer. Het grootste deel van de activiteiten tijdens het jubileumjaar is dan ook gezamenlijk georganiseerd. Deze vrijdag is er een receptie en om het hele jaar feest te hebben is er bijvoorbeeld nog een open dag, oldtimerrit en een afsluitend concert. Daarnaast heeft het korps Wezep plannen om bijvoorbeeld een pop-up store te openen in het dorp.

In totaal bestaat de brandweer uit zo’n 40 man. ,,Een enthousiaste groep, die zich graag inzet voor Oldebroek en de omgeving”, omschrijft Van der Heide. Zij zijn vrijdagavond ook aanwezig. Maar wat als er dan brand uitbreekt? ,,Geen zorgen”, zegt de postcommandant. ,,Er staat een piketploeg klaar.”