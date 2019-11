Brandweerman Hemmy (78) stond vooraan bij Inferno van 't Harde: ‘Het gas van naaldhout is héél gevaarlijk’

Stouwdam herinnert zich die 18 juni 1970 nog als de dag van gisteren. ,,Rond half tien waren al donkere wolken boven het ASK, waar de brand begon. Een andere brandweerman fietste langs mijn garage aan de Zuiderzeestraatweg. ‘Blijf in de buurt’, riep ik gekscherend”, vertelt de Oldebroeker die van zijn 18de tot 55ste brandweerman was. ,,Een paar uur later werd ik aan de garage gebeld, omdat er nog geen portofoons en dergelijke waren. Het was uit de klauwen gelopen. De brandweer in de hele regio werd opgeroepen om naar 't Harde te komen.”