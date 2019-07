Bronzen plak op WK voor BMX’er Julian uit Hattemerbroek: ‘Nooit verwacht’

Oldebroek verbiedt drank- en drugsge­bruik in alle kernen

13:00 Het is voortaan verboden in Oldebroek drank of drugs te gebruiken op de openbare wegen in de bebouwde kommen van de gemeente. Dat betekent dat mensen met een drankje of een joint op straat in ’t Loo, Hattemerbroek, Noordeinde, Oldebroek, Oosterwolde en Wezep in overtreding zijn.