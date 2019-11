Buren Meidoornplein Wezep bezorgd: ‘Het wordt helemaal geen gezellig, maar juist een onveilig winkelcentrum’

Brandweer­man Hemmy (78) stond vooraan bij Inferno van 't Harde: ‘Het gas van naaldhout is héél gevaarlijk’

18 november ‘Wat moeten we in vredesnaam doen? Terugtrekken!’ Brandweerman Hemmy Stouwdam (78) uit Oldebroek staat vooraan als een brandende gaswolk over hem heen trekt bij de grote bosbrand, die bekend staat als het Inferno van 't Harde. Hij merkt: naaldbomen, waarover nu discussie is, werken als katalysator voor het vuur.