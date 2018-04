Burgemeester Oldebroek fietst op Koningsdag dóór stadhuis

,,Een bijzondere ervaring", luidde zijn conclusie. Die mening werd gedeeld door Jan van Boven (53), die net als de 60-jarige Hoogendoorn in de categorie 50+ aan de start verscheen. ,,Er werd vooral veel van je stuurmanskunst gevraagd. Dat was niet overal even gemakkelijk."

Vernuft

De hoogte van die moeilijkheidsgraad kon wederom op het conto van organisator ATB Vereniging Oldebroek geschreven worden. Een parcours dat door de smalle gangen van het gemeentehuis voert, over twee door defensie aangelegde bruggen gaat en zelfs een strook zand als ondergrond kent, vraagt veel vernuft van de rijders en juist op dat vlak koesterde met name Hoogendoorn in de aanloop geen hoge verwachtingen. ,,Van huis uit ben ik meer wielrenner dan moutainbiker en dus niet zo bedreven als het op techniek aankomt. Maar ik knal er gewoon in en dan zie ik wel waar het schip strandt."

Dreigend

Quote Ik wilde natuurlijk niet van de burgemees­ter verliezen Jan van Boven Als rond half vier het fluitsignaal klinkt en een tiental vijftigplussers probeert een zo goed mogelijke positie in te nemen, wordt al snel duidelijk dat zowel Hoogendoorn als Van Boven geen aanspraak gaat maken op een podiumplaats. Onder steeds dreigender wordende luchten wisselen beide rijders enkele malen van positie in de middenmoot. Uiteindelijk is het Van Boven die na ruim een half uur iets eerder de finishlijn bereikt.

,,Ik wilde natuurlijk niet van de burgemeester verliezen", lacht de Oldebroeker. ,,Toch ging dat nog bijna mis, want ik maakte een paar stuurfoutjes en kreeg last van kramp. Er zit door die bruggen stijging in het parcours en dat gedeelte met de zandbak valt ook niet echt mee. Daar word je best moe van."

Sportvirus