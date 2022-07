Burgemeester Oldebroek klaar met intimidatie na weghalen vlaggen: ‘Ik moest mezelf maar opknopen’

Gelijke monniken, gelijke kappen

De Nederlandse vlaggen op kruisingen, rotondes en aan verkeerslichten moeten op korte termijn worden weggehaald, zo laat de gemeente Oldebroek weten in antwoord op vragen van de Stentor. Dat zijn plekken waar de weggebruiker extra op moet letten en waar afleiding of losraken van vlaggen onwenselijk is. Het is in principe niet toegestaan om protestuitingen zoals vlaggen aan straatmeubilair te bevestigen.



Bovendien wordt het vlagvertoon ‘door veel mensen als onprettig ervaren’, constateert Haseloop in haar column: ,,Ach, zeggen sommigen dan, je hoeft hier toch niet zo moeilijk over te doen? Laat ze gewoon hangen. Maar als we dat doen, dan moeten we dat later ook in andere gevallen, bij andere vlaggen, toestaan. En dan maakt het niet uit waar het over gaat. Gelijke monniken, gelijke kappen.’’



De gemeente Oldebroek heeft hierover gisteren uitvoerig gesproken met belangenorganisaties van agrariërs. Deze gesprekken krijgen een vervolg. Daarna bepaalt de gemeente Oldebroek hoe ze omgaat met het weghalen van de overige vlaggen.