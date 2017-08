Burgemeester Oldebroek weer onderuit in de zomer

Thuis in Oldebroek verbijt Adriaan Hoogendoorn de pijn. Met pijnstillers probeert hij die onder controle te krijgen. Het is een lelijke breuk die hij opliep bij de valpartij van afgelopen zondag. ,,Een breuk in de schouderkop. Misschien moet ik nog geopereerd worden. Het ene ziekenhuis doet dit standaard, Zwolle niet. Eerst drie weken mijn arm in een sling, in de hoop dat vanzelf geneest. Als dat zo is, dan hoef ik niet onder het mes."

Apeldoorns Kanaal

Zondag ging het mis, bij het Apeldoorns Kanaal in Wapenveld. Hoogendoorn fietst in een groepje als hij met zijn voorwiel het achterwiel van zijn voorganger raakt. Hij smakt meteen tegen het asfalt, achterliggers buitelen over hem heen. ,,Ik heb een mooie landing georganiseerd'', zegt hij met een lach in zijn stem.



Zij komen er met schaafwonden vanaf, Hoogendoorn vergaat van de pijn en gaat per ambulance naar het ziekenhuis. Door zijn hoofd schiet even de wespensteek waarmee hij vorig jaar in het ziekenhuis lag, na een allergische reactie daarop. ,,In mijn achterzak zit standaard een epipen. Ik hoop niet dat ik volgend jaar weer iets anders heb.''