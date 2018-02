Burgemeester op bezoek bij jarige oudste inwoner Oldebroek

De jarige Gerrit Bovendorp kreeg zaterdag zomaar burgemeester Adriaan Hoogendoorn op bezoek. Nou ja, zomaar. Bovendorp vierde dat hij 106 jaar was geworden, dus dat was wel een bezoek van de burgemeester waard. De jarige Job is de oudste inwoner van de gemeente Oldebroek.

Hij is een geboren en getogen Oldebroeker bovendien, want hij kwam hier in 1912 ter wereld. In 1941 trouwde hij met Johanna van Hattum en samen kregen ze drie kinderen. Zijn vrouw overleed vijftien jaar geleden.

Meneer Bovendorp is nog goed gezond en woont, met de nodige hulp, zelfstandig in Wezep. Hij is nog helder van geest en leest graag de krant en het kerkblad. Ook vindt hij het fijn om televisie te kijken en vooraf in de tv-gids programma’s op te zoeken die hij graag kijkt.