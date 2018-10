Burgerbegroting in Oldebroek: ‘Bewoners maaien zelf de bermen even mee’

Het bijbehorende budget voor beheer van het openbaar groen is overgedragen aan de lokale samenleving. Met als voordeel dat als er geld overblijft, dat ook aan het eigen dorp besteed kan worden. Voor ‘t Loo is ruim 12.000 euro jaarlijks beschikbaar. Oosterwolde krijgt een bedrag van ruim 20.000 euro voor het groenonderhoud.

‘Hanging baskets’

Voor Oosterwolde heeft dat al geleid tot fleurige ‘hanging baskets’ in het dorp. ,,En als we weer 1.000 euro overhouden, kan daar misschien een nieuw zitbankje of ergens een extra prullenbak voor neergezet worden.” Nanne Schoonhoven, voorzitter van Dorpsbelang Oosterwolde is maar wat blij met het budget. Al zijn er grenzen. ,,Als we willen, zouden we het wegenonderhoud erbij kunnen nemen. Dat heeft de gemeente wel gezegd. Maar voor ons als Dorpsbelang is dat teveel hooi op onze vork. We organiseren al van alles, de bingo, een muziekavond en de Sinterklaasintocht.”

Hoveniers

Drie jaar geleden heeft de gemeente Oldebroek het budget en de bijbehorende taak voor openbaar groenonderhoud overgedragen aan twee dorpsgroepen. In ‘t Loo en Oldebroek zijn ze nu zelf verantwoordelijk voor grasmaaien, schoffelen, snoeien en zaaien. ,,Wij hebben het werk neergelegd bij twee hoveniers uit het eigen dorp", vertelt Schoonhoven. ,,Maar er wordt ook veel zelf gedaan. Er zijn veel bewoners die de berm aan de straat ook even meenemen als ze hun gazon maaien. Dat scheelt natuurlijk.”

Het eerste jaar was een testjaar, en daarna is een een vierjarig contract afgesloten tussen de lokale besturen en de gemeente.

Visitekaartje

Voor Jan Evink van het gelijknamige hoveniersbedrijf Evink is het werk in het openbaar groen van Oosterwolde een tikje anders dan het werk voor zijn overige opdrachtgevers. ,,We doen het natuurlijk net zo goed, maar het gebeurt wel met een andere intentie. Het is in ons eigen dorp. Dat is dus ook een visitekaartje voor ons.” Schoonhoven benadrukt: ,,Als het werk niet goed gebeurt, ziet iedereen dat gelijk.”

Evink werkt samen met de Van Gelder Hoveniers. De twee bedrijven verdelen het werk. ,,We werken vooral in overleg. Het is niet zo dat we het dorp in tweeën gesplitst hebben. Wat er moet gebeuren, spreken we onderling af.”

Hoger niveau

Schoonhoven heeft vorige week de wethouder rondgeleid. Die was erg tevreden. ,,Geen wonder", vindt Schoonhoven. ,,Het onderhoudsniveau van het groen is bij ons op hoger niveau dan in de gebieden waar de gemeente zelf verantwoordelijk is.” De voorzitter van Dorpsbelang Oosterwolde legt uit dat er een prijskaartje zit aan de niveau's. ,,Gemeenten kiezen vaak voor uitvoering op c-niveau, omdat dat goedkoper is. In Oosterwolde zit de uitvoering tussen a- en b-niveau in. Terwijl het niet met meer kosten gepaard gaat. Dat komt omdat we zelf de regie hebben.”

In 't Loo doet de ATB-vereniging mee. Vrijwilligers van de club voeren onderhoudsklussen uit. Daarmee verdienen ze wat voor de verenigingskas. De Klankbordgroep van 't Loo heeft dit jaar ballenvangers kunnen plaatsen op het speelveld bij de basisschool dankzij budget dat overbleef.

Burgerbegroting

De dorpsgroepen beslissen zelf over de besteding van het budget van de gemeente voor bepaalde zaken. De gemeente noemt dat ook wel de burgerbegroting omdat de inwoners er zelf zeggenschap over hebben.