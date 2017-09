Campagne Oldebroek: 'Luister écht naar jongeren'

De campagne 'Luister jij wel' is bedoeld om meer openheid te creëren. Daaraan is momenteel een gebrek, vertellen ouders, straathoekwerkers en jongerenwerkers. "In 2016 is er door een bureau onderzocht of het mogelijk is om een jongerennetwerk in Oldebroek te realiseren. Uit de gesprekken met jongeren is gebleken dat ze niet over problemen praten. Er is gebleken dat kwetsbare jongeren vaak een laag gevoel hebben van eigenwaarde", zegt wethouder Liesbeth Vos.