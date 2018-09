Cel dreigt voor 'behulpzame' belastingadviseur uit Wezep

Een 69-jarige belastingadviseur uit Wezep dreigt de cel in te draaien omdat hij ten onrechte aftrekposten, zoals ziektekosten en giften, heeft opgevoerd in de aangiften van zijn klanten, of daarvoor te hoge bedragen opgaf. Het Openbaar Ministerie eiste dertig maanden tegen hem, waarvan tien voorwaardelijk. De belastingdienst zou door de malversaties minimaal een kleine 1,9 miljoen euro zijn misgelopen.

W. de G. grossierde al 52 jaar in het doen van aangiften voor anderen. Hij had er geen opleiding voor, had zich ook niet verdiept in veranderde wet- en regelgeving voor wat een burger wel en niet mag aftrekken, maar was er op uit om voor zijn klanten het maximale aan aftrekposten op te voeren. ‘Uit wrok tegen de belastingdienst’, concludeerde de officier van justitie uit de verhoren van de Wezepenaar. De man was zelf niet naar de zitting voor de Zwolse rechtbank gekomen.

Gefantaseerde kosten

Die wrok kwam, aldus de officier van justitie, voort uit zijn ontdekking, op 17-jarige leeftijd, dat de belastingdienst zijn vader wel wist te vinden om geld te halen, maar hem niet wees op de mogelijkheid van aftrekposten. Voor zijn klanten zocht hij daarom het uiterste: voerde te hoge, onjuiste of gefantaseerde kosten op voor hulpmiddelen en zorgkosten, of voor bijvoorbeeld kleding en beddengoed, premies uitvaartverzekering, giften en wat dies meer zij. In een enkel geval fabriceerde hij zelf bonnetjes voor een klant, voor kosten voor huishoudelijke hulp.

Het ging altijd goed, totdat ze bij de belastingdienst een opvallend gelijkluidend patroon ontdekten in een groot aantal aangiften en antwoorden op nadere vragen. De zaken bleken allemaal uit dezelfde computer te komen, die van De G. In de periode van 2013 tot medio 2016 had de adviseur zo’n 1600 aangiften gedaan. Zijn klanten schrokken zich rot toen ze de Fiod op bezoek kregen: ze hadden er, zeggen ze, geen idee van dat hun adviseur kennelijk aan het sjoemelen is geweest. Ze gaven hem in goed vertrouwen informatie en hun DigiD-code om de aangifte te kunnen doen, die vervolgens niet werd nabesproken.

Stress

De officier van justitie schaart W. de G. in de categorie ‘criminele dienstverleners’ waarvan de klanten de dupe zijn: zij krijgen bij ontdekking van de malversaties naheffingen aan hun broek. Zij blijven zelf verantwoordelijk voor het doen van aangiften, ook al vertrouwden ze volledig op hun ‘adviseur’. Het Fiod-onderzoek leidde tot stress en zelfs gezondheidsklachten.

Advocaat Marianne Mulderij meent dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. Haar cliënt zou slechts ‘uit dommigheid’ hebben gehandeld, en was er in zijn ‘starheid’ nog steeds van overtuigd: ‘Als ik vind dat iets aftrekbaar moet zijn, dan is het ook aftrekbaar’. Hij ging er oprecht vanuit dat zijn klanten recht op de teruggaven hebben gehad. Hij deed het gewoon zoals ieder jaar, ervan uitgaande dat het wel goed zat.

Overigens is hij gestopt met zijn advieswerk. Hij kan zelf ook een naheffing van de fiscus verwachten. Want zijn eigen inkomen met dit werk had hij niet opgegeven. En in Wezep is hij volgens Mulderij aan de schandpaal genageld, een storm die nog niet is gaan liggen.