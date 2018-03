ChristenUnie snoept zetel af van Algemeen Belang Oldebroek

Tijdens de druk bezochte avond in het Oldebroekse gemeentehuis werd al snel duidelijk dat de ChristenUnie goede zaken ging doen. Vanaf het eerste stembureau in Noordeinde kleurden de cijfers op het scherm in de raadszaal groen en die trend veranderde tijdens de daaropvolgende twaalf niet. Toch kon Ruitenberg geen directe oorzaak aanwijzen voor de verrassende winst in de gehele gemeente. ‘Wij hebben verantwoordelijkheid genomen en de afgelopen vier jaar is natuurlijk een stabiele periode geweest. Daar zijn we voor beloond met deze zeven zetels en dat stemt ons dankbaar.’ Daar liet de Oldebroeker het bij. ‘Ik wil niet vooruitlopen op de vorming van een coalitie. Dat is iets voor een later moment.’

Waar Ruitenberg de felicitaties van de talrijke aanwezigen in ontvangst mocht nemen, daar waren de druiven zuur voor André Boer, de voorman van Algemeen Belang Oldebroek. ‘Het lijkt er op dat de proteststemmers ditmaal zijn weggebleven,’ klonk het teleurgesteld. ‘Toch ben ik niet echt ontevreden en ik wil vooral de kiezers bedanken die wel op ons gestemd hebben. Algemeen Belang Oldebroek blijft ook met drie zetels een serieuze speler en we gaan absoluut bekijken of er een rol in de coalitie voor ons is weggelegd.’

Campagne

Naast kleine absolute winsten voor de SGP, de PvdA en de VVD, raakte het CDA maar liefst 182 stemmers kwijt. Gevolgen had dit niet, want het aantal zetels van al deze partijen bleef onveranderd. Bij nieuwkomer D66 hoefde de kurk niet van de champagne. Hoewel 348 mensen stemden op de door Pierre Wimmers aangevoerde partij, bleek dit aantal niet voldoende om een zetel te bemachtigen. ‘Het fundament is gelegd,’ vond de leidsman. ‘Onze campagne heeft toch een substantieel aantal mensen bewogen om op ons te stemmen en het aantal leden is in de afgelopen tijd behoorlijk toegenomen. We kunnen hier dus wel mee verder.’