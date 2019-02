Clubman Otto Schut ontvangt gemeentelijke erepenning Oldebroek

Teleurge­stel­de korfbal­voor­zit­ter Wim Jansen uit Wezep praat met gemeente­raad over uitstel verhuizing

10:00 Verplaatsing van korfbalvereniging Rood Wit naar de Erica Terpstrahal in Wezep-Noord is opnieuw vertraagd. De gemeenteraad van Oldebroek vindt het plan hiervoor te duur. Voor Wim Jansen, voorzitter van de sportclub, is dit uitstel opnieuw een grote teleurstelling.