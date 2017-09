Containerbrand zorgt voor rookpluim in Wezep

File door kettingbotsing op A28 neemt af

15 september Op de A28 stond vrijdagmiddag een flinke file tussen 't Harde en knooppunt Hattemerbroek. Deze is ontstaan door een kettingbotsing bij afslag Wezep. Daar waren drie voertuigen bij betrokken. De linkerrijstrook is afgesloten. Om 16.30 was de file daardoor aangegroeid tot 9 kilometer, maar ongeveer 20 minuten later stond er nog maar 3 kilometer.