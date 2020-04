Coronaroddel over dochter kost bakker in Wezep klanten: ‘Het fatsoen is helemaal weg!’

Bewoners woonzorg­cen­trum Veldheem Wezep in quarantai­ne; één overleden aan coronavi­rus, drie besmet

5 april Alle bewoners van woonzorgcentrum Veldheem in Wezep gaan in quarantaine en mogen voorlopig niet meer naar buiten, zo meldt de gemeente Oldebroek. Dit besluit is vrijdag genomen omdat drie bewoners besmet zijn met het coronavirus, zo bleek uit een test. Afgelopen dinsdag overleed een bewoner van Veldheem in het ziekenhuis aan het virus.