De beuk van 't Loo gekortwiekt

Is ie vergiftigt of niet, de monumentale beuk in 't Loo? Feit is dat hij donderdag is gesnoeid. De boom wordt niet volledig verwijderd; de stam blijft vooralsnog staan. De vrees bestaat dat nog drie oude beuken volgen. Van de dader ontbreekt vooralsnog ieder spoor. De boom staat in de voortuin van een huis, maar is eigendom van de gemeente. Die heeft aangifte gedaan.