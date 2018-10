De Hoop Bakkers uit Hattemerbroek weer in de problemen

De Hoop Bakkers uit Hattemerbroek is weer in de problemen. Drie jaar nadat ternauwernood een faillissement kon worden voorkomen, is het bedrijf weer failliet verklaard. Bovendien heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de locatie in Hattemerbroek gesloten, omdat er muizen in de bakkerij zaten.

Bedrijfsleider Jan Kloeze beloofde drie jaar geleden nog beterschap. Met een persoonlijke financiële injectie van hem en twee familieleden kon hij toen een dreigend faillissement nog afwenden. Kloeze ging in 2015 verder met 22 van de 28 werknemers en hield zo de bakkerij in Hattemerbroek en de winkels in Wezep en Zwolle in leven.

Maar afgelopen dinsdag werd andermaal het faillissement uitgesproken. Kloeze zegt dat aan te vechten: ,,Het gaat maar om 8.000 euro. Door de hectiek van vrijdag, toen de keuringsdienst hier was, ben ik vergeten dat de zitting dinsdag was. Ik had een regeling willen treffen met de advocaat. Dit is gewoon een stommiteit geweest."

Opmerkelijk

Curator Frank Kuiper noemt het opmerkelijk dat het bedrijf voor de tweede keer in drie jaar failliet gaat. ,,Dat zal ik zeker onderzoeken." Wel heeft hij het doel om de winkels zo lang mogelijk open te houden. ,,Ook om de kans op een doorstart zo groot mogelijk te houden. Er hebben zich al belangstellenden gemeld: van opkopers tot serieuze bakkers."

De winkels van De Hoop in Zwolle en Wezep waren ook de afgelopen dagen 'gewoon' open. ,,Ik laat mijn brood nu bij een ander produceren", zegt Kloeze. Een briefje op de deur van het pand in Hattemerbroek vermeldt dat daar de deuren op vrijdag 5 oktober weer open gaan. Het bezoek van de NVWA heeft hem flink geraakt: ,,Je leven staat dan even op de kop."

Pensioenfonds

Het faillissement van De Hoop Bakkers is aangevraagd door het pensioenfonds van het personeel. ,,Dat is bij de helft van dit soort faillissementen het geval", zegt Kuiper. De curator gaat in overleg met de rechter-commissaris bepalen hoe lang de winkels open blijven. ,,En of het financieel haalbaar is."

Bakkerij De Hoop begon in 1868 in Hattemerbroek, waar nu langs de Zuiderzeestraatweg de bakkerij en de winkel zitten. Na een vestiging in Wezep werd in 2010 ook in Hattem een winkel geopend en jaren later nam het bedrijf een winkel in Zwolle over.