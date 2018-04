De ratten rennen over straat in Oosterwolde

De bruine ratten laten zich deze maandagmiddag niet zien in Oosterwolde, maar dat is volgens omwonenden een kwestie van tijd. ,,Ik kom hier ’s ochtends ook wel eens. Dan rennen er zo wat achter elkaar aan over de straat en in de berm”, meldt een dame die haar hondje aan het uitlaten is. Een andere buurtbewoner vult aan: ,,Je ziet ze vooral hier. Verderop in de wijk niet.”

Dat beeld wordt bevestigd. Aan De Heerdtweg of Essenakkker hebben de inwoners wel gehoord dat er sprake is van een rattenplaag, maar zelf hebben ze er nog geen last van. Een medewerker van vishandel Van der Linde maakt zich er ook niet druk om: ,,Onlangs had één van onze katten wel een rat gevangen, maar daarna heb ik niks meer gezien.” Ook bij basisschool De Wegwijzer hebben ze op dit moment nog geen problemen met ratten.

Verantwoordelijkheid

Toch is wel duidelijk dat het gaat om een serieuze plaag in Oosterwolde. Op vragen van ChristenUnie-raadslid Henri Wijnne liet wethouder Harm Westerbroek vorige week al weten het probleem aan te willen pakken: ,,In eerste instantie is de overlast van de ratten in en om de woningen de verantwoordelijkheid van de bewoners, maar in dit geval is de overlast dermate groot dat het een taak van de gemeente is om de overlast weg te nemen.”

,,Afgelopen vrijdag zijn 12 kooien geplaatst langs de waterkant. In eerste instantie wordt pindakaas gebruikt als lokmiddel”, meldt gemeentewoordvoerder Debby ten Brinke. Deze maandag zijn de kooien nog voorzien van klemmen, die om de dag worden gecontroleerd.

Advies

Een duidelijke oorzaak heeft de gemeente niet voor de rattenplaag. ,,In het algemeen komen ratten voor op plaatsen waar voldoende voedsel en schuilmogelijkheden zijn. De eerste stap ter bestrijding van ratten en overige plaagdieren is te zorgen dat de leefomgeving minder of niet aantrekkelijk wordt voor ratten. We adviseren inwoners om tuinvogels en eenden niet meer te voeren en dierenverblijven met voedsel goed af te sluiten”, aldus Ten Brinke.