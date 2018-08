Defensie onderzoekt werkwijze legerbasis Oldebroek na nepbom Alberto Stegeman

Programmamaker Stegeman liet vorige week in de eetzaal van legerplaats Oldebroek een nepbom achter. Er werd groot alarm geslagen en de Explosieven Opruimingsdienst moest in actie komen. Stegeman wilde met zijn actie aantonen dat de beveiliging niet deugt.

,,We zijn bij twee kazernes in 't Harde geweest, op meerdere momenten en met meerdere personen'', aldus Stegeman. ,,We hadden geen defensiepassen, ook geen vervalste. We hadden geen afspraken en geen militaire kleding. En toch hebben wij daar uren op verschillende dagen kunnen rondlopen. En we hebben vorige week een nepbom geplaatst in Oldebroek, daar ben ik ook zelf bij geweest.''