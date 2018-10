Deuren duurzame woningen Noord-Veluwe zwaaien open

Voor de zesde keer in successie wordt de Nationale Duurzame Huizen Route, die ooit zijn oorsprong had op de Veluwe, gehouden. Inmiddels zetten in heel Nederland honderden huiseigenaren hun deur open en vertellen ze hun verhaal aan geïnteresseerden. De open dagen zijn op 3 november en 10 november.

In de gemeente Elburg zijn twee woningen te bezoeken. Ook in Nunspeet, Oldebroek, Hattem en Heerde zwaaien deuren open. Mogelijk komen er de komende tijd nog meer ‘open huizen’ bij. Op website www.duurzamehuizenroute.nl/veluwe zijn voorbeelden van duurzame huizen in de regio te zien. Een opvallend huis is een vrijstaande woning in ’t Loo in Oldebroek, uit 1928. De eigenaren verbouwden dit vervallen ‘huisje’ eigenhandig tot een gasvrije woning.

Handvatten

Een duurzaam huis biedt geïnteresseerden handvatten om met hun eigen woning aan de slag te gaan. Ze kunnen ervaren hoeveel geluid een warmtepomp maakt en kunnen te horen krijgen of het handiger is om eerst je dak te isoleren en dan pas je vloer of andersom.