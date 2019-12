Deze 167 bomen in de gemeente Oldebroek halen de kerst van 2020 niet

In totaal wordt in 167 bomen in de gemeente de zaag gezet. Dat gebeurt al in de eerste twee maanden van het nieuwe jaar. Volgens de gemeente heeft een ‘gecertificeerd boomveiligheidscontroleur’ aangegeven dat kappen bij een aantal bomen noodzakelijk is. Door de droogte zijn ze dood, of gevaarlijk doordat de kroon afsterft. Ook de essentaksterfte en ‘zwamaantasting’ hebben de nodige slachtoffers gemaakt.

In de buurt van bejaardenwoningen en scholen laat de gemeente bovendien een aantal eiken weghalen. Dat heeft dan weer te maken met de eikenprocessierups, die met name het afgelopen jaar in het hele land een plaag was en voor veel overlast zorgde.

Gratis compensatieboom in de tuin

‘Waar mogelijk’ worden ter compensatie nieuwe bomen geplant. Maar door ‘ondergronds ruimtegebrek’ kan dat niet overal, meldt de gemeente Oldebroek. Om de kap van de loofdragers toch te compenseren, worden honderd bomen verdeeld onder inwoners ‘die hun tuin willen vergroenen’. Wie een boom wil, kan tot zondag 15 december een mail sturen naar de gemeente.

De 167 bomen staan verspreid door de hele gemeente. Van elf Amerikaanse eiken langs de Prins Mauritslaan in Wezep en twee dode berken in Hattemerbroek, tot een flink aantal eiken en beuken langs de Feithenhofsweg in Oldebroek en Groote Woldweg in Oosterwolde. Bekijk op deze lijst welke bomen er precies moeten sneuvelen.

Verkeersoverlast

Begin dit jaar liet de gemeente nog 73 Amerikaanse eiken kappen langs de Mheneweg Zuid in Oldebroek. Die bomen moesten weg omdat ze niet genoeg ruimte hadden om te wortelen. De weg was daardoor een week lang (deels) afgesloten. Ook de werkzaamheden van begin volgend jaar zullen tot verkeersoverlast leiden, waarschuwt de gemeente alvast. Sommige wegen zullen geheel of gedeeltelijk afgesloten zijn ‘om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen’.