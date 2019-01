Dick (9) uit ‘t Loo bovenaan Viral 50 met truckerslied

Op You Tube is het liedje al ruim 280.000 keer bekeken en het staat bovenin de Spotify Viral Top 50 . Dat is een lijst met nummers die in Nederland vaak worden gedeeld.

Volgens zijn manager van MD Promotie is Dick al benaderd door De Wereld Draait Door, RTL Late Night en andere grote tv-programma’s. ,,We worden overspoeld met telefoontjes. Maar we moeten even goed bekijken waar we allemaal op in gaan, want Dick is nog maar negen jaar oud. Hij had nooit gedacht dat hij zo’n succes zou krijgen met het liedje.’’