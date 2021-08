Diny maakt bezoekers wegwijs op oude begraafplaats in Wezep

Via een sluiproute over het erf van de overburen, staat Diny Griede in een mum van tijd op de oude begraafplaats langs de stationsweg in Wezep. Ze is lid van een werkgroep die de dodenakker eenmaal per maand onderhoudt. Een initiatief dat vijf jaar geleden begon om van de begraafplaats een parkachtige plek te maken waar het prettig(er) toeven is en waar sindsdien onder meer open dagen worden gehouden. In het midden staat een bankje, bekend als het bankje van wijlen huisarts Zuidema, weggeplukt van het Meidoornplein.