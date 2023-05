Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Gelderland

Na een knalrode wc na een toiletbe­zoek spoelde Wichert eerst gewoon door: ‘Heerst een groot taboe’

Al bijna vijftig jaar heeft Wichert van Dijk (67) een stoma. Hij heeft er mee leren leven. Sterker nog, de zak op zijn buik gáf hem leven. Maar loopt nog altijd tegen vooroordelen aan. Vandaag, op de dag dat er jaarlijks wordt stilgestaan bij zijn diagnose, doet Van Dijk zijn verhaal. Een gesprek over zijn jeugd in de Noordoostpolder, en zijn kijk op seks, liefde en de dood. ,,Ik was jaloers op vrienden die wel vrijblijvend hun seksualiteit konden ontdekken.”