Dode na aanrijding bij station in Wezep, voorlopig geen treinen tussen 't Harde en Zwolle

Man uit Hattem (34) blijft zeker 90 dagen in cel na massale vechtpar­tij in Wezep

18 september Hij moet nog zeker drie maanden in de cel blijven. De 34-jarige Hattemer die is aangehouden na de steekpartij in de buurt van café De Passage in Wezep. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling.