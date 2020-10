Dode na aanrijding op station in Wezep: onderzoek politie in volle gang

Zwembad Wezep schorst badmeester om ‘mogelijk seksueel grensover­schrij­dend’ gedrag

18 september Een badmeester van zwembad De Veldkamp in Wezep is op non actief gesteld. Volgens de politie is sprake van ‘mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag’. ,,We hebben de zaak in onderzoek", zegt politiewoordvoerder Sven Strijbosch.