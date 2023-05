Drie mannen aangehouden na inval drugspand in Wezep

met video Mogelijk drugslab in centrum Wezep: politie doet inval

In een pand aan de Stationsweg in Wezep is zondag mogelijk een drugslab ontdekt. Agenten in kogelwerende vesten deden rond acht uur 's avonds een inval. De weg werd afgezet. De burgemeester van gemeente Oldebroek kwam ook kijken bij de actie.