Duur oud papier jaagt Oldebroek op kosten: inwoners moeten fors meer afvalstoffenheffing betalen

Moeten ook campingwin­kels in Elburg voortaan dicht op zondag? ‘Dat zou bizar zijn’

5 februari In Elburg is onduidelijkheid ontstaan over de openingstijden van museum- en campingwinkels. Tot nu toe mogen die - in tegenstelling tot ‘reguliere’ winkels - op zondag open, maar nieuwe regelgeving maakt daar mogelijk een einde aan. Probleem: zelfs de wethouder weet niet precies hoe het zit.