Echtpaar hoopt op barmhartigheid na dwangsom voor permanent wonen op bospark: ‘Het zijn bejaarden, ze moeten ergens wonen’

Een ouder echtpaar dat in een caravan woont op bospark IJsselheide in Hattemerbroek hangt een dwangsom vanwege permanente bewoning. Hun vertegenwoordiger vroeg vrijdag bij de voorzieningenrechter in Arnhem om ‘een beetje barmhartigheid'.

Het stel dat momenteel in Spanje verblijft ter ‘overwintering', was niet aanwezig in de rechtbank. Eerder deze maand was de zitting rond het bezwaar op de uitspraak van de gemeente Oldebroek. Omdat ze in overtreding zijn, moet het paar uiterlijk mei een ander woonadres hebben. Hun vertegenwoordiger vroeg om coulance. ,,Het zijn bejaarden. Ze zullen de rest van hun leven toch ergens moeten wonen.”

De man vertelde dat het echtpaar de helft van het jaar in Spanje woont en de andere helft op het park aan de Vogelzangveldweg. Maar, benadrukte hij, hun hoofdverblijf is aan de Houthakkersweg in Wezep waar ze officieel ingeschreven staan.

Niemand thuis

De gemeente gelooft niet dat ze daar ook echt wonen. Op het adres, een bescheiden tussenwoning, staan vijf mensen ingeschreven. Bij een controle was niemand thuis, maar een buurman sprak tegen dat er een ouder echtpaar woonde. Bij een andere controle weigerde een bewoner de gemeente toe te laten.

,,Hebben ze een eigen badkamer?”, vroeg de rechter aan de vertegenwoordiger. Die reageerde dat studenten ook vaak geen eigen badkamer hebben. ,,Wat versta je onder zelfstandige woonruimte?”, vroeg hij zich af.

,,Een woonhuis met een eigen keuken en badkamer”, zei een van de aanwezigen namens de gemeente. Hij voegde eraan toe dat ook wonen als overbrugging niet mag. Er mag alleen recreatief worden gewoond. ,,Ze zijn gepensioneerd, ze zijn hartstikke recreatief”, reageerde de vertegenwoordiger.

Hoog waterverbruik

Volgens de gemeente wees verder het hoge waterverbruik in de recreatiewoning erop dat ze permanent op het bospark wonen.

Op de vraag van de rechter of het nieuwe wetsvoorstel tot legalisering van het wonen in recreatiewoningen nog invloed heeft op het beleid, antwoordde de gemeentewoordvoerder: ,,Het is er nog niet. En dan nog blijft de bevoegdheid bij de gemeente: gaan we dat doen ja of nee.”

Park IJsselheide wordt bedrijfsmatig geëxploiteerd, benadrukte hij. De eigenaar heeft bewoners laten weten dat er niet permanent gewoond mag worden.